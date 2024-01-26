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У предпринимателей Кара-Суйского рынка вымогали до $10 тысяч. Задержана директор

На Кара-Суйском рынке «Туратали» выявили факты систематического незаконного сбора денег с предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ. 

По его данным, директор ИП Ж.К.Ш., используя служебное положение и угрожая сносом контейнера, ежегодно требовала с арендаторов от $5 тысяч до $10 тысяч за заключение и продление договора аренды. Арендаторы вынужденно передавали ей требуемую сумму.

«24 января после передачи $5 тысяч задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ директор ИП Ж.К.Ш.», — отметили в ведомстве.

При обыске по месту ее жительства изъяты $135,6 тысячи, 1 миллион 113 тысяч 800 сомов, золотые изделия (серьги, кольца, цепочки), 10 золотых слитков 999-й пробы общим весом 1 килограмм и автомашина Range Rover 2017 года выпуска.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285144/
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