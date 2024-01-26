Задержание 11 журналистов. Арестованных больше недели не переводят в СИЗО

Задержанные 16 января 11 журналистов из четырех СМИ — Temirov Live, «Айт Айт Десе», «ПолитКлиники» и «Арча медиа» — все еще содержатся в ИВС ГУВД Бишкека.

Директор Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков сообщил 24.kg, что сотрудники НЦПП посетили ИВС и установили, что 11 представителей СМИ, водворенные в изолятор 16 января, содержатся там по сей день.

«Несмотря на то что 17 января Первомайский районный суд столицы избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1, их еще не перевели в следственный изолятор. В соответствии с УПК КР постановление следственного судьи вступает в законную силу немедленно и подлежит обязательному исполнению», — сообщили в НЦПП.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всех 11 задержанных журналистов водворили в СИЗО-1 на два месяца — до 13 марта.