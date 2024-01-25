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Происшествия

В Бишкеке пьяный мужчина не давал покоя своей семье. Его закрыли на трое суток

В жилмассиве «Токольдош» зарегистрировали факт семейного насилия. Об этом сообщает УВД Октябрьского района Бишкека.

По данным ведомства, 24 января в службу «102» ГУВД города Бишкека поступило сообщение о семейном насилии в переулке Токольдош. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района, где по приезде факт подтвердился.

Отмечается, что гражданин М.Э., 1982 года рождения, в нетрезвом состоянии выражался нецензурной бранью и не давал покоя своей семье.

«М.Э. доставлен в следственную службу районного управления, в последующем передан участковым уполномоченным милиции, где был составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 70 (семейное насилие) КоП КР. Далее доставлен в Октябрьский районный суд Бишкека и решением суда водворен в спецприемник ГУВД Бишкека на трое суток», — отметили в УВД.

Факт зарегистрировали в ЖУИ УВД Октябрьского района и начата доследственная проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285067/
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