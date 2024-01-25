Сотрудников Бишкексвета подозревают в растрате на 4,3 миллиона сомов

Сотрудников муниципального предприятия «Бишкексвет» подозревают в растрате товарно-материальных ценностей. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По ее данным, на предприятии провели проверку.

В итоге установлено, что должностные лица МП «Бишкексвет» с октября 2022 года по апрель 2023-го при изготовлении и установке городских сетей наружного освещения якобы растратили товарно-материальные ценности на 4 миллиона 323 тысячи 450 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 337 (Злоупотребление должностным положением) и 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

Расследование продолжается.