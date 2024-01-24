Кыргызстанец, осужденный за участие в войне в Украине, отпущен под пробацию

Кыргызстанец Аскар Кубанычбек уулу, ранее осужденный за участие в войне в Украине, освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора на три года. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Сообщается, что Аскар Кубанычбек уулу признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 416 УК КР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет.

На основании статьи 82 УК КР Первомайский райсуд пересмотрел дело и отпустил обвиняемого под пробацию.

Указывается, что избранная мера пресечения в отношении Аскара Кубанычбек уулу в виде заключения под стражей изменена на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.

Первомайский районный суд столицы ранее приговорил Аскара Кубанычбек уулу к 10 годам лишения свободы по обвинению в участии в боевых действиях в Украине. Отмечается, что 31-летний уроженец Ат-Башинского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 416 (Наемничество) УК КР — «Участие без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения».

Ранее сообщалось, что гражданина КР Аскара Кубанычбек уулу, осужденного за участие в войне в Украине, поддержали в России. Совет по правам человека при президенте РФ подготовил инициативу, согласно которой правоохранительным органам предлагается не выдавать участников боевых действий странам, где им грозит уголовная ответственность.

Аскар Кубанычбек уулу просил предоставить ему российское гражданство.