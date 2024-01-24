20:27
USD 89.29
EUR 97.28
RUB 1.01
Происшествия

Кыргызстанец, осужденный за участие в войне в Украине, отпущен под пробацию

Кыргызстанец Аскар Кубанычбек уулу, ранее осужденный за участие в войне в Украине, освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора на три года. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Сообщается, что Аскар Кубанычбек уулу признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 416 УК КР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет.

На основании статьи 82 УК КР Первомайский райсуд пересмотрел дело и отпустил обвиняемого под пробацию.

Указывается, что избранная мера пресечения в отношении Аскара Кубанычбек уулу в виде заключения под стражей изменена на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.

Первомайский районный суд столицы ранее приговорил Аскара Кубанычбек уулу к 10 годам лишения свободы по обвинению в участии в боевых действиях в Украине. Отмечается, что 31-летний уроженец Ат-Башинского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 416 (Наемничество) УК КР — «Участие без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения».

Ранее сообщалось, что гражданина КР Аскара Кубанычбек уулу, осужденного за участие в войне в Украине, поддержали в России. Совет по правам человека при президенте РФ подготовил инициативу, согласно которой правоохранительным органам предлагается не выдавать участников боевых действий странам, где им грозит уголовная ответственность.

Аскар Кубанычбек уулу просил предоставить ему российское гражданство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284992/
просмотров: 743
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Релоканты, иноагенты, матчество. Что писали о Кыргызстане за рубежом в 2023 году
Осужденный пытался сбежать из колонии в Кыргызстане
Уклонение от армии. В РФ на выходцев из стран Центральной Азии возбуждают дела
В Казахстане отменен концерт Максима Галкина. Артист уверен: препятствуют власти
Отмену тура команды КВН «Камызяки» по Казахстану прокомментировал чиновник
Тур команды КВН «Камызяки» по Казахстану официально отменили
Поддержали войну. В Казахстане требуют отменить концерты команды КВН «Камызяки»
Минобороны Британии: РФ для участия в войне вербует граждан соседних стран
ГКНБ подтвердил факт задержания кыргызстанца за участие в войне в Украине
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в&nbsp;Кыргызстане В Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в Кыргызстане
Восемь человек пострадали при землетрясении в&nbsp;Алматы Восемь человек пострадали при землетрясении в Алматы
МЧС Кыргызстана уточняет данные о&nbsp;ночном землетрясении МЧС Кыргызстана уточняет данные о ночном землетрясении
Бизнес
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
24 января, среда
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:30
Новый автобусный маршрут и рейд на Ошском рынке. Что происходит в Бишкеке
18:55
В Кыргызстане за три года ликвидировали 27 подпольных нарколабораторий
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
17:59
Каракольцам бесплатно передали 30 комплектов беговых лыж