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В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане

По данным Института сейсмологии КР, 24 января в 01.11 в Китае зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,5. Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

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По данным ведомства, толчки до 2,5 балла ощущались в селах Ыштык Джети-Огузского района и Каджи-Сай Тонского района Иссык-Кульской области.

«Землетрясение магнитудой 6,5 повторилось в Китае в 02.38. В селах Ыштык, Кара-Сай, Бедель, Ак-Шыйрак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызстана ощущались толчки до 3 баллов», — отметили в МЧС.

Жертв и разрушений в результате землетрясения в Кыргызстане нет.

В регионах республики, где произошли землетрясения, МЧС совместно с комиссией гражданской обороны проводят проверку зданий и сооружений на наличие повреждений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284924/
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