Разгул стихии. 10 сильнейших землетрясений в Кыргызстане за 150 лет

Сегодня ночью в Китае рядом с границей с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Все они ощущались в нашей республике и Казахстане.

По данным Института сейсмологии НАН, в среднем ежегодно в стране и рядом с нами происходит более 11 тысяч землетрясений, около 300 из которых являются ощутимыми. За последние 150 лет в Кыргызстане было более 10 разрушительных землетрясений магнитудой более 7. Редакция 24.kg собрала самые сильные.

1 Беловодское землетрясение 1885 года Беловодское землетрясение 1885 года

Эпицентр находился в северных предгорьях Кыргызского хребта, но отголоски землетрясения ощущались на огромной территории: от Джаркента (Панфилов) с востока до Ташкента на западе, от Балхаша на севере до северо-западных провинций Китая на юге. С землетрясением связаны большие разрушения и человеческие жертвы. Села Беловодское, Сокулук и город Кара-Балта были полностью разрушены. В предгорьях образовалась двухметровая трещина длиной 20 километров. На следующий день произошел толчок почти такой же силы.

2 Кеминское землетрясение 1911 года Кеминское землетрясение 1911 года

Его магнитуда составила 8,2. Эпицентр находился в 40 километрах от Верного (Алматы). На северном берегу озера Иссык-Куль появились глубокие трещины. Несмотря на мощность землетрясения, число жертв было сравнительно невелико, так как оно произошло в негустонаселенной горной местности. По одним источникам, погибло более 450 человек, по другим — около 1 тысячи 500.

3 Чаткальское землетрясение 1946 года

В эпицентре сила была не менее 9 баллов. Землетрясение охватило весь Тянь-Шань и даже в далеком Ташкенте повредило сотни зданий. Населенные пункты в зоне максимального влияния были разрушены на 70-100 процентов. По некоторым данным, погибли почти 1,3 тысячи жителей Джалал-Абадской области, еще более 800 получили ранения. Полностью разрушено более 3,4 тысячи административных и жилых зданий.

4 Сарыкамышское землетрясение 1970 года Сарыкамышское землетрясение 1970 года

Произошло в Иссык-Кульской впадине. По размерам очага и выделенной энергии является крупнейшим на северных склонах хребта Терскей Ала-Тоо. В горах отмечались массовые обвалы, оползни, камнепады. Более 20 тысяч человек остались без жилья.

5 Баткенское землетрясение 1977 года Баткенское землетрясение 1977 года

Произошло в Ферганской долине и ощущалось почти по всему Кыргызстану, в Узбекистане, Таджикистане и юго-западных районах Казахстана. По выделенной энергии и размерам очага является крупнейшим в юго-западной части Ферганской долины.

6 Жаланаш-Тюпское землетрясение 1978 года Жаланаш-Тюпское землетрясение 1978 года

Произошло в районе населенных пунктов Жаланаш и Тюп. Сила — 8-9 баллов. Стало причиной разрушения более 50 населенных пунктов Тюпского района.

7 Суусамырское землетрясение 1992 года

Сила — 9,5-10 баллов. По размерам очага и выделенной энергии стало одним из сильнейших наряду с Чаткальским землетрясением 1946 года за весь период наблюдений в Кыргызстане. Ощущалось на всей территории Кыргызстана, в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.

8 Кочкор-Атинское землетрясение 1992 года Кочкор-Атинское землетрясение 1992 года

Землетрясение и последующие более 900 афтершоков способствовали интенсивному сходу оползней. В эпицентре много поврежденных жилых и общественных зданий, на земле образовались трещины шириной до 1-3 сантиметров и воронки оседания.

9 Нура-Алайское землетрясение 2008 года

Произошло 5 октября 2008 года. Охватило Ошскую, Баткенскую, Джалал-Абадскую, Нарынскую области Кыргызстана и приграничные районы Узбекистана, Таджикистана и Китая. Полностью разрушен поселок Нура, погибло 74 человека. Дома, построенные из кирпича-сырца, разрушены полностью (152 строения).

Через три года в Нуре произошло повторное землетрясение силой 5 баллов, эпицентр находился в 10 километрах от села. Обошлось без жертв и разрушений.

10 Сары-Джазское землетрясение 2013 года Сары-Джазское землетрясение 2013 года

Сила — 8 баллов. Землетрясение произошло на территории Казахстана, эпицентр находился примерно в 100 километрах от Каракола. В Кыргызстане его называют Тюпским. По данным комиссии, в Тюпском районе пострадали 103 жилых дома, один ФАП, три школы и три объекта на пограничных заставах.