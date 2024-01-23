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Происшествия

Семь машин с поддельными номерами пытались вывезти из Кыргызстана в Узбекистан

Задержаны семь автотранспортных средств в пункте пропуска «Достук», направлявшихся из Кыргызстана в Узбекистан. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, водители автомашин на нейтральной территории МПТП «Достук» установили поддельные государственные номерные знаки и подготовили поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств КР. После планировали выехать в Узбекистан не в качестве транзитных машин, а в качестве машин, за которые уже оплатили таможенные пошлины, стоящих на учете в Кыргызстане.

Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств изготовления поддельных свидетельств о регистрации транспорта и госномеров. Назначены экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284868/
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