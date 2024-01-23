В Сокулуке местные чиновники подозреваются в коррупции. Заведено уголовное дело

Прокуратура Сокулукского района возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц Фонда развития Чуйской области, айыл окмоту имени Зууракан Кайназаровой и Кызыл-Тууйского айыл окмоту. Об этом сообщили в главном надзорном органе.

Отмечается, что указанные лица коррупционным путем растратили средства, выделенные на реконструкцию ирригационных сетей.

«24 августа 2022 года вышеуказанные должностные лица, используя служебное положение, вопреки интересам службы, с целью извлечения выгоды и из иной личной заинтересованности, в нарушение требований договора, заключенного с ОсОО «Н.Л.» на реализацию проектов «Капитальный ремонт оросительной сети» и «Замена старых железобетонных лотков», несмотря на невыполнение работ по контракту, составили поддельный акт и перечислили 5 миллионов 773 тысячи 813 сомов на счет компании», — говорится в сообщении.

Государству причинен особо крупный ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Расследование уголовных дел передано в ОВД Сокулукского района. Проводятся следственные действия.