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Происшествия

В Сокулуке чиновник присвоил чужое имущество, подделав документы

Выявлен факт мошенничества путем подделки документов со стороны руководителя МП «Таза Конок» Т.Е., а также депутата Кызыл-Тууйского айыльного кенеша Сокулукского района Е.Т. Об этом сообщили в ГКНБ.

Установлено, что руководитель муниципального предприятия, подделав документы и вступив в сговор с другими лицами, незаконно зарегистрировал на свое имя чужое недвижимое имущество (дачный дом), которое в последующем продал третьим лицам.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Возбуждено уголовное дело в отношении Т.Е. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьями 379 (подделка документов), 209 (мошенничество) и 212 (самовольный захват чужого земельного участка) УК КР.

Чиновник водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284823/
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