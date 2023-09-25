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В Бишкеке выселяют 14 семей из квартир. Они обратились к Садыру Жапарову

Стройкомпания «Оргтехстрой» взяла кредит в банке и в залог передала многоэтажный дом в Бишкеке. Фирма не смогла выплатить деньги, теперь финучреждение выселяет жильцов из квартир. Об этом 24.kg сообщили пострадавшие.

По словам Самары Абдрахмановой, в 2017 году 14 семей купили в рассрочку однокомнатные квартиры в доме, который построила «Оргтехстрой» на улице Льва Толстого. 

«По договору мы обязались до 2022 года погасить всю сумму, и фирма должна была оформить документы на новых владельцев. Но компания не выполняет условия договора по сей день. Мы обратились к ним и устно и письменно, но нам никто не отвечает. ОАО «Оргтехстрой» также, не поставив нас в известность, передала квартиры на баланс банка», — говорит Самара Абдрахманова.

21 сентября жильцы дома получили документ от ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» с требованием освободить жилплощади.

В письме говорится, что 7 августа судебный исполнитель ПССИ Октябрьского района Бишкека на основании постановления о передаче нереализованного имущества взыскателю отдал в собственность ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» 14 жилых квартир в доме по адресу: улица Льва Толстого, дом № 242а, принадлежащее ОАО «Оргтехстрой» на праве собственности.

Право собственности за банком зарегистрировано 21 августа 2023 года в Бишкекском городском управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. На основании изложенного ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» как собственник жилых квартир требует в течение пяти дней добровольно освободить занимаемый жилой дом.

письмо ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»
Фото письмо ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»
В противном случае, как отмечается, банк вправе реализовать свои права как собственника данных жилых квартир, в том числе путем выселения в судебном порядке. В этом случае все расходы будут возложены на самих жильцов.

«Мы выполнили все условия договора. Почему мы должны освобождать квартиры? Мы выплатили всю необходимую сумму еще год назад. У нас здесь есть многодетные семьи, люди с инвалидностью. Просим защитить наши права», — сетует Самара Абдрахманова.

Жильцы многоквартирного дома обратились к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой решить их проблему. Они также написали соответствующие заявления в Госкомитет нацбезопасности и администрацию главы государства. 

В самой стройкомпании «Оргтехстрой» недоступны для комментариев. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275863/
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