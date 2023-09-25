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Происшествия

Обещал жениться и занимал деньги. В Москве задержан кыргызстанец

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Кыргызстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, 23-летний уроженец КР, обещая соотечественницам жениться, лишал их девственности, занимал деньги и скрывался.

В полицию с заявлением обратилась 22-летняя Эльвира. Она сообщила, что с Нурисламом (так ей представился парень. — Прим. 24.kg) познакомилась два месяца назад и успели провести ночь в отеле. Девушка заплатила за номер, так как парень «забыл» карту. После молодой человек преследовал Эльвиру, просил в долг деньги и караулил у дома.

Позже девушка узнала, что он таким образом обманывал не одну ее, в его телефоне она увидела переписки с несколькими девушками, у которых Нурислам, обманом, занял денег и не отдал.

Девушка написала заявление. Подозреваемый задержан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275855/
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