Стройкомпания высмеяла проблему похищения девушек. УВД вынесло предупреждение

В TikTok строительной компании Nurzaman пропагандируется преступление — похищение девушек. Публикацию, где высмеивается проблема ала качуу, фирма разместила пост в соцсетях.

По сюжету поста девушку похитили неизвестные, и она сообщает об этом отцу через мессенджер, просит его о помощи. Однако отец вместо того, чтобы помочь дочери, расспрашивает ее, куда ее привезли. Узнав о том, что дочь попала в один из домов стройкомпании, пожелал ей счастья.

Отметим, похищение лица с целью вступления в брак — это уголовно наказуемое деяние и наказывается лишением свободы от пяти до семи лет.

После критики в соцсетях публикацию удалили из TikTok.

Руководитель отдела маркетинга строительной компании Nurzaman Никита Коновалов, комментируя инцидент 24.kg, признал, что шутка оказалась неуместной.

«Мы понимаем и принимаем этот момент. Наша политика нацелена на защиту прав людей, и не важно, это женщины или дети. Мы хотим жить в правовом обществе. Некоторые шутки бывают неуместны, и общество воспринимает их в штыки. Мы удалили публикацию и в последующем сделаем все, чтобы такое не повторилось», — сказал он.

В УВД Оша редакции сообщили, что вынесли предупреждение стройкомпании Nurzaman.