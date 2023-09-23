Начальника отдела Генпрокуратуры водворили на гауптвахту

Задержанного начальника отдела следственного управления Генпрокуратуры Рустама Абдурасулова водворили на гауптвахту Бишкекского гарнизона. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд столицы. Рустам Абдурасулов взят под стражу до 21 ноября.

Напомним, Рустама Абдурасулова задержали вчера. Его подозревают в присвоении крупной суммы денег. По некоторым данным, речь идет о $700 тысяч. Эти деньги являлись вещественными доказательствами. Уголовное дело расследует Военная прокуратура.