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В Тюмени ФСБ пресекла незаконный канал легализации мигрантов из Кыргызстана

В Тюмени ФСБ пресекла незаконный канал легализации мигрантов из Кыргызстана, сообщают местные СМИ.

Кыргызстанцам предлагали незаконное пребывание в России. С ними заключали фиктивные трудовые договоры, чтобы обеспечить право на пребывание на основе упрощенного порядка, предусмотренного для граждан ЕАЭС, занимающихся трудовой деятельностью.

Сотрудники управления ФСБ задержали гражданку КР, которая за деньги предоставляла комплект документов, подтверждающих личности, желающим остаться в России. Эти документы затем передавались руководителю торгово-строительной компании для подготовки фиктивных трудовых договоров и уведомлений в управление по вопросам миграции.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, совершенное группой лиц». За это преступление предусмотрено лишение свободы до семи лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275798/
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