Задержанного за коррупцию экс-главу Нацгоспиталя вновь назначили на должность

Задержанного за коррупцию экс-главного врача Национального госпиталя Токтобая Маанаева вновь назначили на прежнюю должность. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сегодня заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкова пришла в Нацгоспиталь и зачитала приказ об увольнении Бакыта Тологонова и назначении Токтобая Маанаева.

«Токтобай Маанаев до сих пор является фигурантом уголовного дела. Он сначала сидел в СИЗО ГКНБ, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Сейчас его уголовное дело в суде», — сообщили редакции.

Напомним, в отношении главного врача Нацгоспиталя Токтобая Маанаева возбудили уголовное дело. По информации ГКНБ, в медучреждении выявлены коррупционные схемы — регулярные поборы, откаты при проведении тендеров, госзакупки по завышенным ценам у аффилированных поставщиков и фиктивное списание лекарств.