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Депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова привезли на допрос в МВД

Депутата парламента Адахана Мадумарова привезли на допрос в следственную службу МВД Кыргызстана. Об этом сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

По его словам, ранее с заявлением в милицию якобы обратился некий Чынгыз Абдумомунов.

«Заявитель якобы в 2015 году дал $50 тысяч через посредников в кассу партии «Бутун Кыргызстан». Эти деньги получила некая Турдакунова. Она выписала кассовый приходный ордер. Заявитель теперь требует, чтобы ему вернули деньги. Последний якобы был посредником между кандидатом в депутаты и партией», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Напомним, Адахану Мадумарову предъявлено обвинение по статье «Государственная измена» УК КР. 2 сентября он задержан и по решению суда водворен в СИЗО ГКНБ.

Ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации и делимитации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275793/
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