Задержанный начальник отдела Генпрокуратуры возместил ущерб

Задержанный начальник отдела следственного управления Генпрокуратуры Рустам Абдурасулов частично возместил ущерб. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе.

Уточняется, что ранее произведена инвентаризация денег, поступивших в счет возмещения ущерба по уголовным делам.

«Надзорный орган выявил недостачу в особо крупном размере у начальника отдела следственного управления Генеральной прокуратуры Рустама Абдурасулова. В тот же день Военная прокуратура возбудила уголовное дело, и Абдурасулова задержали. Присвоенные деньги обвиняемым возмещены в полном объеме», — сказали в ведомстве.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что, по некоторым данным, речь о $700 тысячах. Дело находится на контроле у главы надзорного органа.

Присвоенные денежные средства принадлежали частному лицу, ущерб государству не причинен.

Следствие продолжается.