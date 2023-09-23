В Бишкеке после ДТП друг виновника ударил другого водителя

В Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Абдумомунова произошло ДТП. Об этом сообщили в социальных сетях.

Уточняется, что автомобиль Kia врезался в BMW X5.

Со слов водителя последнего авто, когда он разговаривал с виновником аварии, другой мужчина ударил его по лицу и сейчас пострадавший находится в больнице.

В УВД Первомайского района 24.kg сообщили, что сообщение об избитом мужчине в милицию поступило вчера из Национального госпиталя.

«Факт зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. Пострадавший обратился с заявлением в милицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой подозреваемому будет дана юридическая оценка», — проинформировали редакцию.