В «Арча-Бешике» затопило улицы. В МЧС опровергли информацию о прорыве дамбы

В социальных сетях распространяется видео потопа на улице Чортекова в жилмассиве «Арча-Бешик».

Пользователи Facebook предполагают, что в Бишкеке сошел сель из-за прорыва дамбы «Манка-Жар».

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев 24.kg опроверг предположения о прорыве гидротехнического сооружения. Он также назвал недостоверной информацию о сошедшем селе. По его словам, улицы жилмассива затопило из-за забитых мусором арыков.

«Арыки забитые, их никто не чистил. Из-за этого и произошло затопление улиц. Местные жители сами должны были прочищать арыки и трубы. Кроме того, нельзя строить дома на месте селеотводных арыков. Никакого селя не было, прорыва дамбы тоже. Повода для беспокойства нет», — сказал Бообек Ажикеев.

В мэрии столицы сообщили, что на месте работают сотрудники МП «Зеленхоз».