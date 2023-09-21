Мужчина арендовал машину и продал ее бишкекчанке. Его задержали

Бишкекчанка купила машину у знакомого, а позже выяснилось, что тот арендовал автомобиль, а ей продал как собственный. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Пострадавшая обратилась в милицию и сообщила, что в июле приобрела Toyota Ist за 500 тысяч сомов. Позже выяснилось, что машина была арендована и к ней пришли настоящие владельцы малолитражки.

Фото УВД Ленинского района. Подозреваемый

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Задержан 26-летний подозреваемый и водворен в ИВС. Расследование продолжается.