В Джалал-Абаде мужчина шантажом отобрал у девушки 200 тысяч сомов

В Джалал-Абаде мужчина шантажировал девушку — грозил, что опубликует ее интимные фотографии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 17 сентября в милицию обратилась жительница Базар-Коргонского района. Она указала, что знакомый под угрозой распространения компрометирующих фотографий систематически вымогает по 50 тысяч сомов. Мужчина с 2021 года путем шантажа взял у заявительницы 200 тысяч сомов.

Фото МВД. Задержанный

По факту возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР. 36-летнего подозреваемого задержали в момент получения 25 тысяч сомов. Он водворен в ИВС.

Расследование продолжается.