В селе Селекционном бывший супруг изрезал женщине лицо и шею

В селе Селекционном Чуйской области бывший супруг изрезал женщине лицо и шею. Об этом в соцсетях сообщила Самара Босумбаева.

По ее словам, пострадавшая сейчас находится в реанимации. Ранее мужчину 2-3 раза задерживали за аналогичное преступление, но потом отпускали. Самара Босумбаева добавила, что милиция прибыла на место поздно.

Комментируя происшествие 24.kg, в ГУВД Чуйской области рассказали, что вызов в милицию поступил 20 сентября. Сообщалось, что 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями.

Факт зарегистрирован по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР, и возбуждено уголовное дело. По факту задержан 39-летний мужчина и водворен в ИВС. Следствие продолжается.