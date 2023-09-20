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Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В селе Селекционном бывший супруг изрезал женщине лицо и шею

В селе Селекционном Чуйской области бывший супруг изрезал женщине лицо и шею. Об этом в соцсетях сообщила Самара Босумбаева.

По ее словам, пострадавшая сейчас находится в реанимации. Ранее мужчину 2-3 раза задерживали за аналогичное преступление, но потом отпускали. Самара Босумбаева добавила, что милиция прибыла на место поздно.

Самары Босумбаевой
Фото Самары Босумбаевой

Комментируя происшествие 24.kg, в ГУВД Чуйской области рассказали, что вызов в милицию поступил 20 сентября. Сообщалось, что 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями.

Факт зарегистрирован по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР, и возбуждено уголовное дело. По факту задержан 39-летний мужчина и водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275519/
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