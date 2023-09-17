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Происшествия

В Турции упал пожарный вертолет: один кыргызстанец в больнице, еще двоих ищут

В Турции упал пожарный вертолет. На его борту находились четверо человек, трое из которых — граждане Кыргызстана, сообщает турецкий телеканал NTV.

Известно, что ЧП произошло 16 сентября примерно в 23.53. В водохранилище, расположенном в провинции Измир, упал пожарный вертолет.

По данным Генерального консульства КР в Стамбуле, борт тушил лесной пожар.

Глава Министерства сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы рассказал, что пожарный вертолет, занимавшийся тушением лесного пожара в Измире, потерпел катастрофу при наборе воды на дамбе Тахталы.

Один кыргызстанец находится в больнице, поиски остальных продолжаются.

Местные СМИ сообщают, что выживший кыргызстанец, который находится в больнице, второй пилот. Он в тяжелом состоянии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275251/
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