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В Грузии задержаны двое кыргызстанцев за незаконное пересечение границы

В Грузии задержаны двое кыргызстанцев за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает пограничная полиция страны.

По ее данным, сотрудники пограничной полиции Грузии задержали двух граждан Кыргызстана за незаконное пересечение грузинской границы. Следствие установило, что мужчины в обход паспортного контроля пересекли границу Грузии, спрятавшись в грузовом автомобиле, следовавшем из Турции. Их задержали в Батуми.

Кыргызстанцам грозит от четырех до пяти лет тюремного срока за незаконное пересечение государственной границы Грузии, совершенное группой лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275249/
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