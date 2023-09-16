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Происшествия

Неисправный самолет. Уже сутки пассажиры не могут вылететь из Бишкека в Стамбул

В международном аэропорту «Манас» пассажиры больше суток не могут вылететь в Стамбул из-за поломки самолета. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

По ее данным, 15 сентября возникли проблемы с рейсом ТК 347 из Бишкека в Стамбул. После вылета в 2.32 он принял решение о возврате по техническим причинам. После посадки в 3.29 техники устранили ошибку бортового компьютера. Самолет дозаправился и получил разрешение на вылет. Однако перед взлетом в 5.31 приборы вновь показали ошибку. В итоге 174 пассажира высадили и увезли в город в гостиницу.

Инжернерно-технический состав устанавливает причину, перенос вылета был продлен до 21.00 15 сентября.

«На данный момент причина пока не устранена. Планируется пересадка пассажиров на другой самолет. Представители Turkish Airlines прорабатывают этот вопрос», — подчеркнули в международном аэропорту «Манас».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275219/
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