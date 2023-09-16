Неисправный самолет. Уже сутки пассажиры не могут вылететь из Бишкека в Стамбул

В международном аэропорту «Манас» пассажиры больше суток не могут вылететь в Стамбул из-за поломки самолета. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

По ее данным, 15 сентября возникли проблемы с рейсом ТК 347 из Бишкека в Стамбул. После вылета в 2.32 он принял решение о возврате по техническим причинам. После посадки в 3.29 техники устранили ошибку бортового компьютера. Самолет дозаправился и получил разрешение на вылет. Однако перед взлетом в 5.31 приборы вновь показали ошибку. В итоге 174 пассажира высадили и увезли в город в гостиницу.