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Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Расследование в отношении Тенгиза Болтурука приостановлено

Уголовное дело в отношении бывшего внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука приостановлено. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Военная прокуратура приостановила расследование 5 сентября.

«Дело приостановлено в связи с болезнью обвиняемого», — сообщили редакции.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова ранее отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура провела детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ в октябре 2022 года. Позже его выпустили под домашний арест. Тенгиз Болтурук вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные.

Тенгиз Болтурук и другие фигуранты уголовного дела о коррупции выплатили 844 миллиона 512 тысяч 858 сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275205/
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