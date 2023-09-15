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Происшествия

Смерть роженицы в Караколе. С заявлением в милицию никто не обращался

По факту смерти роженицы в роддоме города Каракола с заявлением в милицию никто не обращался. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что в случае, если родственники напишут заявление в милицию, будут приняты соответствующие меры.

«Из роддома по факту смерти роженицы тоже никто не обращался. Расследование будет проведено в случае, если кто-то из родственников обратится в милицию», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Каракольском роддоме скончалась 23-летняя роженица. Женщина была на 36-й неделе беременности, состояла на учете. Медработники настаивали на вскрытии, однако родственники умершей категорически от этого отказались. Ребенок остается пока в больнице.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275182/
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