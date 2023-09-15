В Таласе женщина топором убила мужа. Верховный суд вынес приговор

Верховный суд вынес приговор в отношении женщины, обвиняемой в убийстве супруга. Об этом сообщается в решении суда.

По версии следствия, М.Х. поругалась с мужем. Когда тот лег на диван, она несколько раз ударила мужчину по голове.

«Для того чтобы скрыть следы преступления, женщина позвала на помощь соседа. Вместе они отнесли тело к сараю. Манасский районный суд признал М.Х. виновной и приговорил к 10 годам лишения свободы. Таласский областной суд ужесточил это наказание и лишил подсудимую свободы на 12 лет. Верховный суд частично изменил эти решения и засчитал один день заключения под стражей обвиняемой за два», — говорится в решении.