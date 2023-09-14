Обезглавленные тела мужчин в Москве. Кыргызстанца похоронят на родине

Тело одного из обезглавленных в парке Москвы мужчин принадлежит гражданину Кыргызстана. Информацию подтвердили в посольстве КР в РФ.

Ранее диппредставительство обратилось в Головинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Москве. По результатам процедуры опознания мужчины при участии посольства КР в РФ и его матери установлено, что погибшим является 29-летний гражданин Кыргызстана Б. у. С.

Посольство оказывает необходимую консульско-правовую помощь родным погибшего, прорабатывается вопрос отправки тела на родину.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство» УК РФ. Ведется следствие.

Напомним, 12 сентября в Москве обнаружили два обезглавленных тела. Как сообщают российские СМИ, один из убитых — врач-травматолог из Бурятии, другой — приезжий из Кыргызстана.