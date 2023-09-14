ГКНБ задержал чиновников управления образования за махинации с тендерами

ГКНБ задержал сотрудников Октябрьского районного управления образования Бишкека за махинации с тендерами. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Как отмечается, в рамках возбужденного уголовного дела выявлена и пресечена коррупционная схема по незаконному обогащению на питании детей, организованная сотрудниками управления образования К.А.К. и Д.А.А.
Установлено, что чиновники присуждали победу в различных тендерах аффилированным фирмам, поставщикам продуктов в школьные и дошкольные образовательные учреждения Октябрьского района. Выявлены факты проведения фиктивных конкурсов через подставные компании.
Уточняется, что К.А.К. и Д.А.А. регулярно получали «откаты» размером 10 процентов от суммы тендера за присуждение победы. При этом сокращение фактического финансирования и необходимость получения прибыли со стороны поставщиков напрямую влияли на снижение качества поставляемых продуктов питания для детей.
В ГКНБ напомнили, что в 2022 году на приобретение продуктов питания в школьные и дошкольные образовательные организации в Октябрьском районе из бюджетных средств выделено 230 миллионов 141 тысяча сомов, в детские сады выделено 182 миллиона 682 тысячи и в школы (для 1-4-х классов) — 47 миллионов 459 тысяч.
К.А.К. водворен в СИЗО ГКНБ, Д.А.А. заключен в ИВС.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению иных коррупционных фактов и установлению других причастных лиц.