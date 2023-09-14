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Происшествия

В управлении Минтруда незаконно присваивали социальные выплаты

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции выявлена коррупционная схема. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что коррупционная схема касается государственных социальных выплат и пособий со стороны должностных лиц ведомства.

«Была проведена аудиторская проверка в районном управлении труда, социального обеспечения и миграции Аламединского района за 2021-2022 годы. Выяснилось, что сотрудники управления, подделав документы, незаконно присвоили социальные выплаты и пособия на сумму 9 миллионов 52 тысячи 926 сомов», — сообщили в ведомстве.

Задержаны главный бухгалтер, четыре работника бухгалтерии, соцработник и два сотрудника отдела по предоставлению социальных услуг.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275034/
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