Чиновников Баткенской области уличили в пособничестве угольному бизнесу

Чиновников Баткенской области уличили в коррупции и пособничестве угольному бизнесу. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
По его данным, 11 сентября в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 336 УК КР «Коррупция», обыскали и задержали людей, причастных к экспорту низкокачественного угля в соседние страны по заниженной цене.
Установлено, что в действиях должностных лиц государственных и частных структур функционирует налаженная коррупционная схема по оказанию содействия субъектам предпринимательства, в реализации и экспорте угля различных марок (БК, БР, БСШ и БШ) по грузосопроводительным документам с указанием цены в 3-5 раза ниже рыночной стоимости.
В результате в бюджет страны не поступали налоговые и таможенные платежи в особо крупных размерах.
— ОсОО «Ак-Булак Комур» — Х.А.Д., депутат местного кенеша, экс-мэр Сулюкты;
— ОсОО «Кен-Ордо» — Н.А.Б.,
— ОсОО «Нур» — А.Р.Э., депутат местного кенеша, экс-мэр Сулюкты;
— ОсОО «Рио Групп» — А.И.Р.;
— ОсОО «Нуркен» — Ш.З.А.;
— ОсОО «Ахмад-Кен» — А.Б.А., депутат местного кенеша Сулюкты;
— ОсОО «Ормон» — К.А.Т.;
— ОсОО «Кен-Сити» — А.А.Х.;
— ОсОО «Сары Челек Сулюкта» — К.М.;
— УГНС по городу Сулюкте, где изъяты решения налогового органа по итогам проверки экономической деятельности субъектов предпринимательства и другая соответствующая документация.
По результатам обыска обнаружены и изъяты журналы, договоры, квитанции, жесткие диски с камер видеонаблюдения, которые дополнительно изучаются и анализируются.
Одновременно с этим обыск произведен на КПП «Кызыл-Кия — автодорожный», «Кызыл-Кия — железнодорожный», таможенном терминале, Баткенском и Ошском отделениях торгово-промышленной палаты КР, трех обменных пунктах, местах проживания членов так называемого спортивного общака и шести коммерческих организаций.
Для оформления экспортной декларации субъекты предпринимательства через мобильное приложение «МБанк» платили $300 посредникам, после чего, заплатив членам «спортивного общака» от 1 до 2 тысяч сомов, беспрепятственно выезжали за пределы Кыргызстана.
При этом, по официальным данным ГТС, с 1 января по 27 июля 2023 года из угольных шахт Баткенской области в соседние страны экспортировано свыше 318 тысяч тонн угля различных марок, в связи с чем на фоне активного экспорта цены на уголь в Кыргызстане выросли.
В рамках следствия задержаны и водворены в ИВС:
— инспектор досмотровой группы пропускного пункта «Кызыл-Кия — автодорожный» таможни «Баткен» К.И.К;
— инспектор МТО ж/д «Кызыл-Кия» таможни «Баткен» С.у.К;
— начальник Баткенского областного отдела ТПП КР Б.Э.Ю;
— руководитель ОсОО «Имамидинов Экспорт» Т.К.И;
— учредитель ИП «А.Б.Б.», А.Б.Б.
Следственные мероприятия продолжаются.