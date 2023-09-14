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Чиновников Баткенской области уличили в пособничестве угольному бизнесу

Чиновников Баткенской области уличили в коррупции и пособничестве угольному бизнесу. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 11 сентября в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 336 УК КР «Коррупция», обыскали и задержали людей, причастных к экспорту низкокачественного угля в соседние страны по заниженной цене.

Установлено, что в действиях должностных лиц государственных и частных структур функционирует налаженная коррупционная схема по оказанию содействия субъектам предпринимательства, в реализации и экспорте угля различных марок (БК, БР, БСШ и БШ) по грузосопроводительным документам с указанием цены в 3-5 раза ниже рыночной стоимости.

В результате в бюджет страны не поступали налоговые и таможенные платежи в особо крупных размерах.

Обыски проведены в нижеследующих наиболее активных субъектах предпринимательства:

— ОсОО «Ак-Булак Комур» — Х.А.Д., депутат местного кенеша, экс-мэр Сулюкты;

— ОсОО «Кен-Ордо» — Н.А.Б.,

— ОсОО «Нур» — А.Р.Э., депутат местного кенеша, экс-мэр Сулюкты;

— ОсОО «Рио Групп» — А.И.Р.;

— ОсОО «Нуркен» — Ш.З.А.;

— ОсОО «Ахмад-Кен» — А.Б.А., депутат местного кенеша Сулюкты;

— ОсОО «Ормон» — К.А.Т.;

— ОсОО «Кен-Сити» — А.А.Х.;

— ОсОО «Сары Челек Сулюкта» — К.М.;

— УГНС по городу Сулюкте, где изъяты решения налогового органа по итогам проверки экономической деятельности субъектов предпринимательства и другая соответствующая документация.

По результатам обыска обнаружены и изъяты журналы, договоры, квитанции, жесткие диски с камер видеонаблюдения, которые дополнительно изучаются и анализируются.

Одновременно с этим обыск произведен на КПП «Кызыл-Кия — автодорожный», «Кызыл-Кия — железнодорожный», таможенном терминале, Баткенском и Ошском отделениях торгово-промышленной палаты КР, трех обменных пунктах, местах проживания членов так называемого спортивного общака и шести коммерческих организаций.

Для оформления экспортной декларации субъекты предпринимательства через мобильное приложение «МБанк» платили $300 посредникам, после чего, заплатив членам «спортивного общака» от 1 до 2 тысяч сомов, беспрепятственно выезжали за пределы Кыргызстана.

При этом, по официальным данным ГТС, с 1 января по 27 июля 2023 года из угольных шахт Баткенской области в соседние страны экспортировано свыше 318 тысяч тонн угля различных марок, в связи с чем на фоне активного экспорта цены на уголь в Кыргызстане выросли.

В рамках следствия задержаны и водворены в ИВС:

— инспектор досмотровой группы пропускного пункта «Кызыл-Кия — автодорожный» таможни «Баткен» К.И.К;

— инспектор МТО ж/д «Кызыл-Кия» таможни «Баткен» С.у.К;

— начальник Баткенского областного отдела ТПП КР Б.Э.Ю;

— руководитель ОсОО «Имамидинов Экспорт» Т.К.И;

— учредитель ИП «А.Б.Б.», А.Б.Б.

Следственные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275026/
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