Сотрудники ГП «Кыргызавтожол» присвоили деньги для строительства автодороги

Сотрудники Таласского филиала ГП «Кыргызавтожол» присвоили деньги, предназначенные для строительства автодороги Суусамыр — Талас — Тараз. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

По результатам следственно-оперативных мероприятий должностные лица указанного филиала возместили в бюджет государства 1 миллион 900 тысяч сомов.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению причастных лиц к данному факту, а также привлечению их к ответственности.