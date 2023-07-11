За сутки в каналах Кыргызстана нашли тела трех человек

За сутки в Кыргызстане из каналов вытащили тела трех человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, вчера в дежурную службу поступила информация о том, что на пересечении проспекта Шабдана Баатыра и улицы Ауэзова Свердловского района Бишкека в канале обнаружено тело женщины. Ее личность устанавливается.

10 июля в канале Кыдыралы в селе Таш-Башат Манасского района Таласской области утонул семилетний ребенок. В тот же день спасатели извлекли тело из воды и передали родителям.

7 июля сообщалось о том, что 21-летний парень направился в долину Ак-Сай Нарынской области и пропал. Его лошадь была найдена на участке Ача. Тело молодого человека нашли 10 июля в канале Омко и передали правоохранительным органам.

Отметим, 6 июля также в каналах утонули двое мужчин. Первый в селе Садовом Московского района Чуйской области. Ему было 66 лет. Второй утонул в канале Ат-Баши в селе Октябрь Аламединского района. Ему было 39 лет. Поиски их тел продолжаются пятые сутки.