Без имен. ГКНБ сообщил о возвращении государству незаконно нажитого имущества

В городе Джалал-Абад в собственность государства возвращено незаконно нажитое имущество стоимостью 430 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в эту сумму входят земельные участки, здания и сооружения.

«Фигуранты дела в 2000-е годы, используя различные коррупционные схемы и махинации, незаконно купили недвижимое имущество, ранее находящееся на государственном балансе. Установлена причастность этих лиц к организации насильственного захвата административных зданий и межнациональных столкновений в мае и июне 2010 года в Джалал-Абаде», — проинформировали в ведомстве.

В ГКНБ отмечают, что на переданных государству земельных участках площадью около 2 гектаров, мэрией Джалал-Абада планируется строительство социальных объектов, а также доступного жилья для государственных и муниципальных служащих, в том числе по программе государственного ипотечного кредитования.

При этом спецслужбы не называют имен людей, у которых фактически изъято имущество.