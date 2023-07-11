Певица заявила о домогательствах военнослужащего: как наказали виновных

Военная прокуратура провела проверку по факту заявления певицы Нурчолпон о домогательствах со стороны военнослужащего. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что по результатам проверки внесено представление в Министерство обороны.

«Трое виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Были наказаны заместитель командира воинской части А. Ж., временно исполняющий обязанности начальника Центрального дома армии Э. Б., а также начальник главного управления вооружения Л. А.», — сообщили редакции.

Напомним, ранее в социальных сетях певица Нурчолпон сообщила о домогательствах со стороны полковника Минобороны. Исполнительница работала музыкантом в Центральном доме армии. На одном из мероприятий военнослужащий пытался ее трогать и насильно удерживать. Никто из солдат, женщин-военных, за нее не заступился.