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Происшествия

В Бишкеке торговцы Ошского рынка вышли на митинг с требованием отставки судьи

В Бишкеке торговцы Ошского рынка вышли на митинг к Ленинскому районному суду. Об этом 24.kg сообщила председатель профсоюза «Берекет ынтымагы» Гулчехра Омонова.

По ее словам, участники акции протеста требовали отстранить от рассмотрения уголовного дела судью Кылычбека Истамкулова.

«Уголовное дело было возбуждено в отношении организаторов стихийной торговли на Ошском рынке Дилором Кодировой, а также Дарыи Кадыркуловой. Последние незаконно выкупили землю, в том числе тротуары. Эти женщины вместе с другими соучастниками нанимали тачкистов, а затем не выплачивали им зарплату», — сказала Гулчехра Омонова.

Председатель профсоюза пояснила, что ранее в отношении Дилором Кодировой, Дарыи Кадыркуловой и других милиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Ленинский райсуд оправдал их по 12 эпизодам.

«Мы обжаловали этот приговор в Бишкекском городском суде, судебная коллегия направила это дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Обвиняемые обжаловали решение в Верховном суде, и судьи оставили определение второй инстанции в силе. Говорили, что все рассмотрят за два месяца, но вот уже шесть месяцев первая инстанция все никак не вынесет приговор и затягивает процессы», — добавила Гулчехра Оморова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/270047/
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