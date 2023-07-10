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Происшествия

В Иссык-Атинском районе задержали группу борсеточников, грабивших фуры

В Иссык-Атинском районе милиция раскрыла серию крупных краж, совершаемых на автомобильных трассах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, банда борсеточников специализировалась на краже имущества из салонов припаркованных грузовиков.

«С заявлением в милицию обратились трое граждан. Они просили принять меры в отношении неизвестных, которые на объездной дороге украли из машины деньги и телефоны. В общей сложности злоумышленники украли 16, 5 тысячи сомов. Имеются другие заявления от потерпевших. Как оказалось, большинство дальнобойщиков не закрывают двери авто, и борсеточники проникали в салон беспрепятственно. По подозрению в совершении многочисленных краж задержаны четверо мужчин. Все они ранее неоднократно судимы. Один из задержанных вышел из мест лишения свободы примерно месяц назад», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/270032/
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