При укладке асфальта на участке автодороги Таш-Комүр — Кызыл-Жар 12 присвоено 29 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что сотрудники дорожно-эксплуатационного учреждения № 38 государственного предприятия «Кыргызавтожол» при Минтрансе, грубо нарушая требования строительных норм и правил, уложили асфальтобетонный слой без соблюдения коэффициента плотности, уменьшая его толщину.

В свою очередь, должностные лица департамента дорожного транспорта приняли автомобильную дорогу, несмотря на ее некачественное покрытие. В результате государству причинен ущерб в 29 миллионов 104 тысячи 829 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 273 «Недоброкачественное строительство» УК КР. Проводится расследование.