В Кыргызстане нашли алкоголь с не соответствующими емкости акцизными марками

Сотрудники Государственной налоговой службы пресекли попытку отгрузки одним из производителей алкогольной продукции водки с наклеенными акцизными марками, не соответствующими емкости тары. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на 7 тысяч 193 бутылки водки «Пшеничная» емкостью 0,07 литра наклеены акцизные марки, выданные на объем 0,05 литра.

«Это могло привести к уклонению от уплаты соответствующих налогов. Продукция изъята, материалы по этому факту переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Согласно нормам положения о порядке и выдаче марок акцизного сбора в Кыргызстане, маркировка подакцизной продукции должна соответствовать видам, наименованиям и емкости (для алкогольных изделий), указанным в решении органа Налоговой службы о выдаче акцизных марок. Продукция, маркированная с отклонением от требований положения, рассматривается как немаркированная.