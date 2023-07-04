В Джалал-Абаде незаконно построили девятиэтажный дом и торговый центр

Возбуждено уголовное дело в отношении архитекторов, составивших незаконное заключение. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Установлено, что в Джалал-Абаде на частном земельном участке без наличия заключения государственной экспертизы самовольно построили девятиэтажный многоквартирный жилой дом и трехэтажный торговый центр.

Должностные лица Джалал-Абадского регионального управления градостроительства и архитектуры, злоупотребляя служебным положением, в нарушение законодательства составили архитектурно-градостроительные заключения на строительство вышеуказанных объектов, находящихся на стадии завершения.

По факту прокуратурой города возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 214 (самоуправство) УК КР. Проводится расследование.