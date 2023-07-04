Заказное убийство в Арашане. Члена ОПГ Карышкыра приговорили к 14 годам тюрьмы

Аламединский районный суд приговорил члена ОПГ Мурсалыма Умырзакова по прозвищу Карышкыр к 14 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

Уточняется, что он признан виновным по статьям «Создание организованной группы или участие в ней», «Похищение человека», «Вымогательство», «Убийство» УК КР.

Известно, что среди обвиняемых были еще пять человек. В их числе женщина, которая заказала убийство. Ее приговорили к 9 годам колонии.

Напомним, в апреле 2022 года на кладбище в селе Арашан был обнаружен труп мужчины. Погибшим оказался неоднократно судимый К.Д. По предварительным данным следствия, убийство заказала его сожительница после ссоры. Одним из подозреваемых является член ОПГ Мурсалым Умырзаков, известный по прозвищу Карышкыр.