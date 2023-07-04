02:19
USD 89.32
EUR 98.03
RUB 1.01
Происшествия

Заказное убийство в Арашане. Члена ОПГ Карышкыра приговорили к 14 годам тюрьмы

Аламединский районный суд приговорил члена ОПГ Мурсалыма Умырзакова по прозвищу Карышкыр к 14 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

Уточняется, что он признан виновным по статьям «Создание организованной группы или участие в ней», «Похищение человека», «Вымогательство», «Убийство» УК КР.

Известно, что среди обвиняемых были еще пять человек. В их числе женщина, которая заказала убийство. Ее приговорили к 9 годам колонии.

Напомним, в апреле 2022 года на кладбище в селе Арашан был обнаружен труп мужчины. Погибшим оказался неоднократно судимый К.Д. По предварительным данным следствия, убийство заказала его сожительница после ссоры. Одним из подозреваемых является член ОПГ Мурсалым Умырзаков, известный по прозвищу Карышкыр.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269537/
просмотров: 6111
Версия для печати
Материалы по теме
Тройное убийство в Бишкеке. Горсуд оставил в силе решение первой инстанции
Задержан член ОПГ Кадырбека Досонова. В чем его обвиняют
Осужденным кыргызстанцам пытаются навязывать криминальную политику из-за рубежа
В Баткене муж задушил жену во время ссоры
В Казахстане экс-министр экономики убил жену. Расследование дела завершено
В туалете частного дома нашли утопленное тело мужчины. Задержан подозреваемый
Директора стройкомпании «Эмарк Групп» отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Директор стройкомпании «Бурана Гранд» отпущен из СИЗО
Задержан разыскиваемый по подозрению в похищении человека
Обнаружено место хранения оружия, принадлежащего ОПГ Камчи Кольбаева
Популярные новости
В&nbsp;редакции 24.kg обыск. Пришли сотрудники ГКНБ В редакции 24.kg обыск. Пришли сотрудники ГКНБ
В&nbsp;Сокулуке организовали &laquo;земельную мафию&raquo;. Задержаны сотрудники Минсельхоза В Сокулуке организовали «земельную мафию». Задержаны сотрудники Минсельхоза
В&nbsp;ГКНБ сообщили, что обыск в&nbsp;24.kg был проведен в&nbsp;рамках уголовного дела В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg был проведен в рамках уголовного дела
В&nbsp;24.kg изъяли технику, забрали на&nbsp;допрос гендиректора и&nbsp;редакторов В 24.kg изъяли технику, забрали на допрос гендиректора и редакторов
Бизнес
В&nbsp;MBANK сообщили о&nbsp;разрешении ситуации В MBANK сообщили о разрешении ситуации
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; первый финтех в&nbsp;Кыргызстане, запустивший карты Visa с&nbsp;Google Pay «О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
16 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 января, понедельник
23:42
В Китае создали «вечную» батарею для смартфонов
22:51
Полет в Бишкек из Алматы вошел в топ самых турбулентных маршрутов в 2023 году
22:48
Садыр Жапаров принял вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Скинаса
22:11
Главный тренер ФК «Мурас Юнайтед» пригласил Александра Мостового на стажировку
21:41
Садыр Жапаров вновь высказался о митингах против ККМ и их организаторах