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Убийство Чингиза Абдыраева. Бишкекский городской суд частично изменил приговор

Бишкекский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве Чингиза Абдыраева.

Судебная коллегия изменила приговор первой инстанции в отношении бывшего милиционера УПСМ Жакупбека Дуулат уулу. Ему посчитали один день содержания под стражей за два.

В остальной части и в отношении других обвиняемых суд оставил решение первой инстанции в силе.

Адвокат Бакыт Арыков заявил, что защита потерпевших несогласна с таким вердиктом. По его словам, приговор будет обжалован в Верховном суде.

«Мы просили изменить приговор в отношении Юлии Сафоновой, Абдималика Бекматова и Эламана Базаркул уулу. В частности, просили отменить пробационный надзор. Но суд оставил в силе решение в отношении них», — сказал он.

Напомним, в августе 2021 года сотрудник Патрульной службы милиции выстрелил в мужчину. От полученных ран Чингиз Абдыраев скончался на месте. Задержаны четверо подозреваемых, в их числе главный обвиняемый — милиционер УПСМ Жакупбек Дуулат уулу. Он находится под стражей в СИЗО-1.

Также по делу проходят бывшие сотрудники управления Патрульной службы милиции Юлия Сафонова, Абдималик Бекматов и Эламан Базаркул уулу. Они обвиняются в злоупотреблении должностным положением. Основного обвиняемого приговорили к 16 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269526/
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