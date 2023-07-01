14:27
USD 89.32
EUR 98.02
RUB 1.00
Происшествия

Ондуруш Токтонасыров нашелся. На него возбуждено уголовное дело

Активист Ондуруш Токтонасыров вернулся домой. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам активиста, его доставили сегодня в 20.30 в следственное управление МВД на допрос. Он рассказал, что находился дома у снохи, откуда его и увезли.

«Следователь МВД А.Эркинбеков вручил мне постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. В документе указано, что я через свой аккаунт в Facebook публикую информацию, возбуждающую расовую, национальную вражду. Я активный пользователь соцсетей, пишу на тему политики, писал и буду писать. От меня требовали подписать какие-то документы, но я ответил, что без участия адвоката не стану этого делать. В 23.00 меня отпустили, но я должен завтра явиться в МВД», — сказал Ондуруш Токтонасыров.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Постановление следователя МВД

Напомним, накануне примерно в 22.30 неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже выяснилось, что это милиционеры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269381/
просмотров: 6084
Версия для печати
Материалы по теме
Почему заседания по делу Ондуруша Токтонасырова откладывают. Объяснение суда
Суд по делу Ондуруша Токтонасырова. Заседания уже трижды откладывались
Активист Ондуруш Токтонасыров болен. Ему нужна помощь
Продажа курортов и участков. В отношении Федерации профсоюзов возбудили 34 дела
Дело «Кумтора». Материалы уголовного дела передали в суд
Сообщается о задержании главного архитектора Бишкека. ГКНБ пока не комментирует
Дело «Кумтора». Расследование в отношении Тенгиза Болтурука приостановлено
Июньские события. В Сузаке задержаны лидеры сепаратистов
Кандидат на пост главы Минздрава прокомментировал свои уголовные дела
Дело Адахана Мадумарова. Депутату вменяют госизмену
Популярные новости
Бизнесмен Имамидин Ташов заявил о&nbsp;похищении и&nbsp;вымогательстве 100 миллионов сомов Бизнесмен Имамидин Ташов заявил о похищении и вымогательстве 100 миллионов сомов
Смерть кыргызстанки в&nbsp;Индии. Супруг погибшей рассказал подробности Смерть кыргызстанки в Индии. Супруг погибшей рассказал подробности
В&nbsp;Бишкеке задержали казахстанца, создавшего финансовую пирамиду на&nbsp;родине В Бишкеке задержали казахстанца, создавшего финансовую пирамиду на родине
Взял 110 тысяч сомов и&nbsp;скрылся. В&nbsp;городе&nbsp;Ош задержали сотрудника ЦОНа Взял 110 тысяч сомов и скрылся. В городе Ош задержали сотрудника ЦОНа
Бизнес
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; первый финтех в&nbsp;Кыргызстане, запустивший карты Visa с&nbsp;Google Pay «О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
Получили уведомление про 2ГИС от&nbsp;Google Play? Получили уведомление про 2ГИС от Google Play?
12 января, пятница
14:17
Тюркоязычные государства создадут инвестиционный фонд с капиталом $500 миллионов Тюркоязычные государства создадут инвестиционный фонд с...
14:10
Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
14:04
«РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
13:57
Ситуация с соблюдением прав человека в Кыргызстане ухудшается — HRW
13:47
Снести незаконно построенные коммерческие объекты обещает глава Госстроя