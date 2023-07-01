Ондуруш Токтонасыров нашелся. На него возбуждено уголовное дело

Активист Ондуруш Токтонасыров вернулся домой. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам активиста, его доставили сегодня в 20.30 в следственное управление МВД на допрос. Он рассказал, что находился дома у снохи, откуда его и увезли.

«Следователь МВД А.Эркинбеков вручил мне постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. В документе указано, что я через свой аккаунт в Facebook публикую информацию, возбуждающую расовую, национальную вражду. Я активный пользователь соцсетей, пишу на тему политики, писал и буду писать. От меня требовали подписать какие-то документы, но я ответил, что без участия адвоката не стану этого делать. В 23.00 меня отпустили, но я должен завтра явиться в МВД», — сказал Ондуруш Токтонасыров.

Фото из соцсетей. Постановление следователя МВД

Напомним, накануне примерно в 22.30 неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже выяснилось, что это милиционеры.