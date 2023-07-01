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Происшествия

Ондуруша Токтонасырова посадили в машину и увезли в неизвестном направлении

В Сокулукском районе четверо мужчин силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении активиста Ондуруша Токтонасырова. Об этом 24.kg сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова.

По ее словам, Ондуруш Токтонасыров живет в поселке со снохой. Примерно в 21.00 женщина возвращалась из магазина и увидела, что ее родственник сидит в чужом авто.

«В машине ВАЗ сидели четверо мужчин, кроме Ондуруша Токтонасырова. Единственное, что он успел сказать ей: «Сообщи правозащитникам Азизе Абдирасуловой и Бурул Усманали», после этого его увезли. Никто не знает, где он. Родственники написали заявление в УВД Сокулукского района», — сказала Азиза Абдирасулова.

Бурул Усманали также сообщила, что активиста до сих пор не могут найти. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269380/
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