Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 75-летний Мурат Орозалиев

В Бишкеке разыскивается 75-летний Мурат Орозалиев. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Уточняется, что пожилой мужчина вышел из дома по улице Темирова (район магазина «Космос». — Прим 24.kg) 27 июня в 15.00 и не вернулся.

Был одет: ярко-синяя футболка, серые брюки, при себе имел пиджак серого цвета, на ногах сандалии.



Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения.

Особые приметы: на челюсти справа есть шрам от операции.

Волонтеры добавили, что мужчина страдает потерей памяти.

Всех, кто владеет информацией, просьба сообщить по телефонам: +996555230490, +996755074720.