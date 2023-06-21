Больше пяти километров браконьерских сетей выловили из акватории Иссык-Куля за три дня рейда. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.
«С 17 по 20 июня в Тюпском и Джети-Огузском районах сотрудниками туристическо-экологической милиции проведены очередные работы по очистке озера от отходов и браконьерских китайских синтетических сетей, представляющих угрозу флоре и фауне озера Иссык-Куль. Из акватории выловлены 5 тысяч
Запутавшуюся в сетях рыбу отпустили в озеро. В милиции призвали жителей и гостей области сообщать о фактах браконьерства в правоохранительные органы.