Больше пяти километров браконьерских сетей выловили из акватории Иссык-Куля за три дня рейда. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

«С 17 по 20 июня в Тюпском и Джети-Огузском районах сотрудниками туристическо-экологической милиции проведены очередные работы по очистке озера от отходов и браконьерских китайских синтетических сетей, представляющих угрозу флоре и фауне озера Иссык-Куль. Из акватории выловлены 5 тысяч 400 метров сетей, а также более 20 килограммов металлических и пластиковых отходов», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области. Собранные браконьерские сети

Запутавшуюся в сетях рыбу отпустили в озеро. В милиции призвали жителей и гостей области сообщать о фактах браконьерства в правоохранительные органы.