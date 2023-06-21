В Таласской области милиционер за взятку скрыл факт изнасилования девочки

Прокуратура Таласской области закончила расследование дела начальника поселкового отделения милиции ОВД Таласского района, укрывшего факт изнасилования малолетней и получившего за это взятку. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В марте 2023 года начальник ПОМ ОВД Таласского района Ю.А., получив информацию об изнасиловании малолетней девочки ее односельчанином, вместо принятия законных мер вызвал подозреваемого и получил у него взятку в 70 тысяч сомов.

Начальник ПОМ заключен под стражу и привлечен к уголовной ответственности по статьям 342 (получение взятки) и 367 (укрывательство преступления) УК КР.

Дело направлено в суд для рассмотрения.