02:16
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Таласской области милиционер за взятку скрыл факт изнасилования девочки

Прокуратура Таласской области закончила расследование дела начальника поселкового отделения милиции ОВД Таласского района, укрывшего факт изнасилования малолетней и получившего за это взятку. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В марте 2023 года начальник ПОМ ОВД Таласского района Ю.А., получив информацию об изнасиловании малолетней девочки ее односельчанином, вместо принятия законных мер вызвал подозреваемого и получил у него взятку в 70 тысяч сомов.

Начальник ПОМ заключен под стражу и привлечен к уголовной ответственности по статьям 342 (получение взятки) и 367 (укрывательство преступления) УК КР.

Дело направлено в суд для рассмотрения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268656/
просмотров: 3475
Версия для печати
Материалы по теме
В Араване мать избивала двухлетних дочек. Ее могут лишить родительских прав
В Бишкеке мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку
Мэрия Бишкека приобрела автомобили для экстренной помощи женщинам и детям
В Джалал-Абаде ученица выбросилась из окна. Учительница рассказала свою версию
В Араване мать избивала двухлетних дочек. Женщина объяснила причину
Младенца нашли в мусорном баке. Мать водворили в СИЗО
Найденного в мусорном баке новорожденного назвали Садыр
Младенца нашли в мусорном баке. В мэрии рассказали о состоянии ребенка
В Араване мать избивала двухлетних дочек. Их передали отцу
Младенец в мусорном баке. Милиция нашла биологическую мать ребенка
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;вооруженном разбойном нападении на&nbsp;офис Задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении на офис
Из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15&nbsp;тонн йогурта Из России в Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15 тонн йогурта
Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о&nbsp;невыезде Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о невыезде
Кыргызстанца осудили на&nbsp;пять лет за&nbsp;участие в&nbsp;боевых действиях в&nbsp;Украине Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки