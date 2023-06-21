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В Раззакове закрыли незаконно работавшую стоматологию

ГКНБ пресечена деятельность незаконно функционирующего стоматологического центра в Раззакове, работавшего по поддельной лицензии.

«Установлено, что используемая медицинским центром лицензия не значится в государственном реестре лицензий и разрешений. Владелец центра — уроженец и житель Раззакова Х.А. Помимо него, медицинскую услугу оказывали два работника. При этом регистрация сотрудников центра в налоговых органах также производилась на основании поддельной лицензии», — говорится в сообщении.

При проверке выявлены факты нарушения санитарных норм. Расследование продолжается. Назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты меры в отношении причастных.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268641/
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